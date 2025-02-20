Жители Челно-Вершинского района будут получать качественную медицинскую помощь рядом с домом

Благодаря завершившемуся национальному проекту "Здравоохранение" в селе Чистовка Челно-Вершинского района возведен фельдшерско-акушерский пункт. Новый ФАП оснащен необходимым оборудованием, мебелью, а также в нём размещены специализированные кабинеты: отдельные смотровой, процедурный и помещение для хранения медикаментов.

Теперь более 200 жителей сел Чистовка, Кротовка и Ермоловка будут получать первичную медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и вакцинацию в современных условиях.

"ФАП позволит местным жителям получать медицинскую помощь рядом с домом. Пункт оснащен спирометром для диагностики функций дыхания, дефибриллятором и укладками для экстренной помощи при инфарктах, инсультах и подозрениях на инфекционные заболевания. Есть возможность проведения ЭКГ и измерения внутриглазного давления. Рабочее место фельдшера оборудовано компьютером. Это дает возможность работать в Единой медицинской информационно-аналитической системе и проводить телемедицинские консультации с областными и районными специалистами", — отметила главный врач Челно-Вершинской центральной районной больницы Валентина Иванова.

Фельдшерско-акушерский пункт возглавила опытный специалист — фельдшер Ольга Сафонова, которая уже много лет оказывает медицинскую помощь жителям района.

Модернизация первичного звена здравоохранения продолжится в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В этом году будут возведены 53 новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.