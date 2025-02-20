Жители Челно-Вершинского района будут получать качественную медицинскую помощь рядом с домом

Благодаря завершившемуся национальному проекту "Здравоохранение" в селе Чистовка Челно-Вершинского района возведен фельдшерско-акушерский пункт. Новый ФАП оснащен необходимым оборудованием, мебелью, а также в нём размещены специализированные кабинеты: отдельные смотровой, процедурный и помещение для хранения медикаментов.
Теперь более 200 жителей сел Чистовка, Кротовка и Ермоловка будут получать первичную медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и вакцинацию в современных условиях.
"ФАП позволит местным жителям получать медицинскую помощь рядом с домом. Пункт оснащен спирометром для диагностики функций дыхания, дефибриллятором и укладками для экстренной помощи при инфарктах, инсультах и подозрениях на инфекционные заболевания. Есть возможность проведения ЭКГ и измерения внутриглазного давления. Рабочее место фельдшера оборудовано компьютером. Это дает возможность работать в Единой медицинской информационно-аналитической системе и проводить телемедицинские консультации с областными и районными специалистами", — отметила главный врач Челно-Вершинской центральной районной больницы Валентина Иванова.
Фельдшерско-акушерский пункт возглавила опытный специалист — фельдшер Ольга Сафонова, которая уже много лет оказывает медицинскую помощь жителям района.
Модернизация первичного звена здравоохранения продолжится в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В этом году будут возведены 53 новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас