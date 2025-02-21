Бразильский клуб "Васко да Гама" купил вингера "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре

Бразильский клуб "Васко да Гама" завершил сделку по его переходу вингера самарских "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на издание Itatiaia.
По данным источников, Гарре должен был отправится в Бразилию 20 февраля. Уточняется, что "Васко да Гама" заплатит самарскому клубу 12 млн бразильских долларов, что эквивалентно чуть более 2 млн евро.
Бенхамин Гарре играет за "Крылья Советов" с января 2023 г., когда он подписал контракт с клубом из "Расинга" за 1,7 млн евро. В первой части чемпионата России 24-летний игрок провел 14 матчей и забил один гол.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.