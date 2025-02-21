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Футбол Спорт

Бразильский клуб "Васко да Гама" купил вингера "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Бразильский клуб "Васко да Гама" завершил сделку по его переходу вингера самарских "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на издание Itatiaia.

По данным источников, Гарре должен был отправится в Бразилию 20 февраля. Уточняется, что "Васко да Гама" заплатит самарскому клубу 12 млн бразильских долларов, что эквивалентно чуть более 2 млн евро.

Бенхамин Гарре играет за "Крылья Советов" с января 2023 г., когда он подписал контракт с клубом из "Расинга" за 1,7 млн евро. В первой части чемпионата России 24-летний игрок провел 14 матчей и забил один гол.

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