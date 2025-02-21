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В Самарской области ввели новые единовременные выплаты всем заключившим контракт с Минобороны России Владимир Василенко поработает общественником В преддверии Дня защитника Отечества Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области В регионе введут новые выплаты для бойцов СВО Новые трамваи "Львята" выйдут в рейс 21 февраля

Власть и политика

В Самарской области ввели новые единовременные выплаты всем заключившим контракт с Минобороны России

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 февраля, в правительстве Самарской области состоялась торжественная церемония вручения государственных наград жителям региона.

На мероприятии, приуроченном к Дню защитника Отечества, губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о введении новых региональных единовременных выплат для разных категорий граждан, которые заключат контракт с Министерством обороны РФ с 24 февраля 2025 года.

"Мы должны прилагать все усилия для укрепления нашей армии. Это большая работа оборонно-промышленного комплекса, который в Самарской области представлен на высоком уровне. Это также касается деятельности наших воинских подразделений. С нашей стороны мы можем лишь оказывать поддержку, — сказал Вячеслав Федорищев. — 2,1 млн рублей будем выплачивать всем гражданам, заключившим контракт. 3,6 млн рублей от Самарской области получат офицеры, которые примут решение отправиться на СВО. Также 3,6 млн рублей — бойцам, которые повторно заключат контракт с Минобороны России".

Эти меры дополнительно к тому, что предусмотрено по линии Минобороны России. Также в Самарской области ведется комплексная работа по обеспечению мерами поддержки участников СВО и членов их семей. В настоящее время перечень льгот и социальных гарантий бойцам и их близким значительно расширен. Сейчас таких мер поддержки более 40.

Глава региона отметил необходимость профессионально помогать нашей армии, приглашать на службу опытных офицеров и мужчин, заслуживших уважение своих однополчан.

"Приглашаем в наши самарские ряды офицеров со всей страны, так как понимаем, насколько важно сейчас укреплять звенья. Также приглашаем тех, кто уже прошел специальную военную операцию и решил повторно заключить контракт, — подчеркнул губернатор. — Мы это будем делать масштабно, не снимая дополнительных мер поддержки для граждан, которые впервые планируют заключить контракт".

Подробности о поступлении на военную службу по контракту на contract63.ru или по телефону: 8-800-2019-117.

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