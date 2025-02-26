В Самаре на закупку пляжного оборудования выделили 33 млн рублей

МАУ "Самарская набережная" ищет подрядчиков среди субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечат поставку оборудования к грядущему пляжному сезону. Суммарная стоимость нескольких опубликованных лотов составляет 33 млн рублей.
Самый крупный лот - приобретение 4-х местной разборной кабины для переодевания. На покупку 80 кабин выделяют 15,45 млн рублей. В техзадании отмечается, что кабины должны иметь деревянные элементы, в каждой секции должно находиться не менее 3 крючков для одежды и т.п.
Еще 10,5 млн рублей направят на покупку 95 двухсоставных скамей-шезлонгов
Третий лот - покупка скамей с навесом. На приобретение 83 скамей с габаритами 80х180х185 (глубина-ширина-высота) выделяют 7 млн рублей.
Победителей торгов определят после 7 марта.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!