В Самаре на закупку пляжного оборудования выделили 33 млн рублей

МАУ "Самарская набережная" ищет подрядчиков среди субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечат поставку оборудования к грядущему пляжному сезону. Суммарная стоимость нескольких опубликованных лотов составляет 33 млн рублей.

Самый крупный лот - приобретение 4-х местной разборной кабины для переодевания. На покупку 80 кабин выделяют 15,45 млн рублей. В техзадании отмечается, что кабины должны иметь деревянные элементы, в каждой секции должно находиться не менее 3 крючков для одежды и т.п.

Еще 10,5 млн рублей направят на покупку 95 двухсоставных скамей-шезлонгов

Третий лот - покупка скамей с навесом. На приобретение 83 скамей с габаритами 80х180х185 (глубина-ширина-высота) выделяют 7 млн рублей.

Победителей торгов определят после 7 марта.