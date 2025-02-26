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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре на закупку пляжного оборудования выделили 33 млн рублей

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МАУ "Самарская набережная" ищет подрядчиков среди субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечат поставку оборудования к грядущему пляжному сезону. Суммарная стоимость нескольких опубликованных лотов составляет 33 млн рублей.

Фото: zakupki.gov.ru МАУ "Самарская набережная"

Самый крупный лот - приобретение 4-х местной разборной кабины для переодевания. На покупку 80 кабин выделяют 15,45 млн рублей. В техзадании отмечается, что кабины должны иметь деревянные элементы, в каждой секции должно находиться не менее 3 крючков для одежды и т.п.

 

Еще 10,5 млн рублей направят на покупку 95 двухсоставных скамей-шезлонгов 

Третий лот - покупка скамей с навесом. На приобретение 83 скамей с габаритами 80х180х185 (глубина-ширина-высота) выделяют 7 млн рублей.

Победителей торгов определят после 7 марта.

 

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