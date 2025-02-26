В Самарской области юный вор получил два года тюрьмы за навязчивое желание пользоваться чужим имуществом

В Самарской области вынесли приговор 20-летнему серийному вору: два года он проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 50 тыс. рублей в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что в 2024 г. в разные отделы полиции региона обращались жители с заявлениями о кражах. Правоохранители пришли к выводу, что кражи совершал один и тот же человек. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 20-летний парень.

Общий ущерб от его противоправных действий составил более 60 тыс. рублей. Задержать подозреваемого удалось сотрудникам Госавтоинспекции, они остановили его как нарушителя ПДД.

Парень сознался во всех преступлениях, включая кражу со взломом на ул. Мичурина в Новокуйбышевске, кражу велосипеда и угон автомобиля ВАЗ в Смышляевке.

Волжский районный суд приговорил его к ИК строгого режима со штрафом в 50 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.