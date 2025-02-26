За время работы в Самаре для объектов городской системы водоснабжения и водоотведения "РКС-Самара" приобрели 139 единиц техники на общую сумму почти 500 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Все работы по обслуживанию и обновлению сетей и объектов водопроводно-канализационного комплекса требуют применения специальной автомобильной техники. Поэтому в инвестиционной программе "РКС-Самара" ежегодно предусмотрены расходы на приобретение новых машин и специального оборудования.
Так, в 2024 году автопарк "РКС-Самара" пополнился десятью новыми машинами. Появился тягач и прицеп-трал для перевозки гусеничной техники к месту ремонта и перекладки линий. Поступил в работу экскаватор колёсный с глубиной копания до 7,3 метров, что очень актуально, ведь многие трубы в городе залегают на большой глубине и поиск нужной техники может занимать время.
Для цеха эксплуатации канализации закупили три новых илососа — они могут откачивать сточные воды до 720 кубометров в час. А также две каналопромывочные машины для обслуживания линий водоотведения до 100 мм в диаметре. Для подвоза чистой питьевой воды жителям приобретены два бойлеры.
Всего в 2024 году было приобретено автотехники на сумму больше 120 млн рублей.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!