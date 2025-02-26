За время работы в Самаре для объектов городской системы водоснабжения и водоотведения "РКС-Самара" приобрели 139 единиц техники на общую сумму почти 500 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Все работы по обслуживанию и обновлению сетей и объектов водопроводно-канализационного комплекса требуют применения специальной автомобильной техники. Поэтому в инвестиционной программе "РКС-Самара" ежегодно предусмотрены расходы на приобретение новых машин и специального оборудования.

Так, в 2024 году автопарк "РКС-Самара" пополнился десятью новыми машинами. Появился тягач и прицеп-трал для перевозки гусеничной техники к месту ремонта и перекладки линий. Поступил в работу экскаватор колёсный с глубиной копания до 7,3 метров, что очень актуально, ведь многие трубы в городе залегают на большой глубине и поиск нужной техники может занимать время.

Для цеха эксплуатации канализации закупили три новых илососа — они могут откачивать сточные воды до 720 кубометров в час. А также две каналопромывочные машины для обслуживания линий водоотведения до 100 мм в диаметре. Для подвоза чистой питьевой воды жителям приобретены два бойлеры.

Всего в 2024 году было приобретено автотехники на сумму больше 120 млн рублей.