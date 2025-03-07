Самарский парк им. 60-летия Советской власти превратят в эко-парк

5 марта заместитель главы Самары Михаил Малыхин обсудил с инициативной группой доработанный дизайн-проект благоустройства лесопарка им. 60-летия Советской власти, сообщает мэрия города. Проект, предложенный инициативной группой и доработанный проектировщиками, предусматривает создание эко-парка с сохранением существующей зеленой территории, минимальным вмешательством в планировку и экологию.

"Такие уголки природы — богатство Самары. Важно, что общественное пространство не превратится в парк аттракционов и в этом у нас полное взаимопонимание с инициативной группой. Более 120 гектаров в черте города будут местом для безопасных прогулок, отдыха и занятий спортом жителей, — рассказал заместитель главы Самары Михаил Малыхин. — Предлагаемый проект действительно может помочь сохранить баланс между первозданным видом лесопарка и современными элементами благоустройства, которые не портят, а защищают природу. Существующий вид зонирования не мешает воплотить в жизнь идеи горожан".

В ходе обсуждения принято решение предусмотреть в проекте благоустройства систему видеонаблюдения, добавить освещение на определенных площадках, определили территории, которые будут очищены от мусора и поваленных деревьев, но работы по благоустройству их не затронут. В проекте эко-парка уже предусмотрены ремонт существующих пешеходных дорожек, установка туалета, информационные стенды.

"Мы всячески оберегаем и защищаем лесопарковый пояс Самары. Сохранение природной составляющей при благоустройстве сделает территорию уникальной, — отметила член инициативной группы благоустройства лесопарка Дарья Орлова. — Важно и то, что огромный парк, где можно покататься на лыжах и заняться другими видами активности, находится в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Даже в запущенном пока состоянии лесопарк пользуется большой популярностью у любителей провести время на свежем воздухе".

Напомним, с 4 февраля в Самаре началось обсуждение дизайн-проектов общественных пространств, которые жители рекомендовали для участия в программе "Формирование комфортной городской среды" на следующий год.

В общей сложности определены 20 общественных территорий, преображение которых запланировано на 2026 год: