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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарский парк им. 60-летия Советской власти превратят в эко-парк

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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5 марта заместитель главы Самары Михаил Малыхин обсудил с инициативной группой доработанный дизайн-проект благоустройства лесопарка им. 60-летия Советской власти, сообщает мэрия города. Проект, предложенный инициативной группой и доработанный проектировщиками, предусматривает создание эко-парка с сохранением существующей зеленой территории, минимальным вмешательством в планировку и экологию.

"Такие уголки природы — богатство Самары. Важно, что общественное пространство не превратится в парк аттракционов и в этом у нас полное взаимопонимание с инициативной группой. Более 120 гектаров в черте города будут местом для безопасных прогулок, отдыха и занятий спортом жителей, — рассказал заместитель главы Самары Михаил Малыхин. — Предлагаемый проект действительно может помочь сохранить баланс между первозданным видом лесопарка и современными элементами благоустройства, которые не портят, а защищают природу. Существующий вид зонирования не мешает воплотить в жизнь идеи горожан".

В ходе обсуждения принято решение предусмотреть в проекте благоустройства систему видеонаблюдения, добавить освещение на определенных площадках, определили территории, которые будут очищены от мусора и поваленных деревьев, но работы по благоустройству их не затронут. В проекте эко-парка уже предусмотрены ремонт существующих пешеходных дорожек, установка туалета, информационные стенды.

"Мы всячески оберегаем и защищаем лесопарковый пояс Самары. Сохранение природной составляющей при благоустройстве сделает территорию уникальной, — отметила член инициативной группы благоустройства лесопарка Дарья Орлова. — Важно и то, что огромный парк, где можно покататься на лыжах и заняться другими видами активности, находится в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Даже в запущенном пока состоянии лесопарк пользуется большой популярностью у любителей провести время на свежем воздухе".

Напомним, с 4 февраля в Самаре началось обсуждение дизайн-проектов общественных пространств, которые жители рекомендовали для участия в программе "Формирование комфортной городской среды" на следующий год.

В общей сложности определены 20 общественных территорий, преображение которых запланировано на 2026 год:

  • Парк "Воронежские озера"
  • Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова
  • Парк Дружбы
  • Парк Щорса
  • Территория "Дубовая Роща" (ЖК "Волгарь")
  • Сквер у ДК "Искра" пос. Красная Глинка
  • Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев
  • Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе)
  • Сквер Гагарина
  • Сквер Скорбящей Матери
  • Территория, прилегающая к ДК "Нефтяник"
  • Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина
  • Сквер Николая Басова
  • Сквер у кинотеатра "Самара"
  • Лесопарк 60-летия Советской власти
  • Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова
  • Сквер "Южный" (Кр. Глинка)
  • Сквер "Аврора"
  • Площадь им. Дзержинского
  • Сквер Авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной)

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