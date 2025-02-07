Опубликован дизайн-проект самарского парка 60-летия Советской власти

Департамент городского хозяйства и экологии представил горожанам дизайн-проект благоустройства лесопарка им. 60-летия Советской власти, расположенного в Кировском районе.
Отмечается, что в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" предложено минимальное благоустройство территории парка.
Здесь планируют отремонтировать асфальтобетонные покрытия дорожек, обустроить освещение вдоль существующих дорожек, отремонтировать входную группу со стороны ул. Стара-Загоры, а также обустроить входную группу со стороны ул. Ташкентской.
Кроме того, в парке установят автономный туалет, информационные стенды, лавочки и урны.
В конце ноября стало известно, что парк собираются расчистить от мусора и благоустроить. Проект по сохранению и минимальному благоустройству лесопарка представляли члены инициативной группы главе города Ивану Носкову. Мэр инициативу поддержал и призвал инициативную группу "не снижать оборотов", продолжая информировать о ценности парка всех самарцев.
"Поможем подготовить информационные стенды, вести просветительскую работу. Главное вы уже сделали — парк отстояли. Давайте двигаться дальше", — пообещал тогда мэр.
Напомним, с 4 февраля в Самаре началось обсуждение дизайн-проектов общественных пространств, которые жители рекомендовали для участия в программе "Формирование комфортной городской среды" на следующий год. С графиком обсуждений можно ознакомиться по ссылке.
В общей сложности определены 20 общественных территорий, преображение которых запланировано на 2026 год:
- Парк "Воронежские озера"
- Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова
- Парк Дружбы
- Парк Щорса
- Территория "Дубовая Роща" (ЖК "Волгарь")
- Сквер у ДК "Искра" пос. Красная Глинка
- Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев
- Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе)
- Сквер Гагарина
- Сквер Скорбящей Матери
- Территория, прилегающая к ДК "Нефтяник"
- Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина
- Сквер Николая Басова
- Сквер у кинотеатра "Самара"
- Лесопарк 60-летия Советской власти
- Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова
- Сквер "Южный" (Кр. Глинка)
- Сквер "Аврора"
- Площадь Дзержинского
- Сквер Авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной)
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут