Опубликован дизайн-проект самарского парка 60-летия Советской власти

Департамент городского хозяйства и экологии представил горожанам дизайн-проект благоустройства лесопарка им. 60-летия Советской власти, расположенного в Кировском районе.

Отмечается, что в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" предложено минимальное благоустройство территории парка.

Здесь планируют отремонтировать асфальтобетонные покрытия дорожек, обустроить освещение вдоль существующих дорожек, отремонтировать входную группу со стороны ул. Стара-Загоры, а также обустроить входную группу со стороны ул. Ташкентской.

Кроме того, в парке установят автономный туалет, информационные стенды, лавочки и урны.

В конце ноября стало известно, что парк собираются расчистить от мусора и благоустроить. Проект по сохранению и минимальному благоустройству лесопарка представляли члены инициативной группы главе города Ивану Носкову. Мэр инициативу поддержал и призвал инициативную группу "не снижать оборотов", продолжая информировать о ценности парка всех самарцев.

"Поможем подготовить информационные стенды, вести просветительскую работу. Главное вы уже сделали — парк отстояли. Давайте двигаться дальше", — пообещал тогда мэр.

Напомним, с 4 февраля в Самаре началось обсуждение дизайн-проектов общественных пространств, которые жители рекомендовали для участия в программе "Формирование комфортной городской среды" на следующий год. С графиком обсуждений можно ознакомиться по ссылке.

В общей сложности определены 20 общественных территорий, преображение которых запланировано на 2026 год: