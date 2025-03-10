Мужчина погиб под колесами автомобиля в селе Кошки

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В воскресенье, 9 марта, в 21:21 на ул. Первомайской в селе Кошки произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.