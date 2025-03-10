Игорь Осинькин: "По качеству игры, по моментам этот матч не проигрышный"

После поражения в "волжском дерби" от "Акрона" (0:2) главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал итог встречи, а также высказался о выборе центрального защитника перед игрой.
"Плохо зашли в игру, не доиграли на стандарте, не хватило концентрации. Дзюба показал, что и в свои годы быстрей всех ориентируется в штрафной, очень быстро сыграно. Но перед этим были ошибки с нашей стороны. Этот гол, конечно, предопределил характер встречи, то, в какое русло дальше пойдет игра. Считаю, что дальнейший отрезок может быть за исключением концовки в первом тайме — мы были сильнее, мы создали больше моментов. Во втором тайме количество этих моментов уменьшилось, соперник уже глубоко оборонялся, и зон, которые мы находили в первом тайме — нам уже не давал. В целом, по качеству игры, по моментам этот матч не проигрышный, но, к сожалению, ноль очков", — ответил Осинькин.
Также тренер самарцев объяснил, по какому принципу выбрал второго центрального защитника на матч с "Акроном": "Знаете, мы иногда не по одному матчу все-таки ставим состав, а то просто бы кидали орел-решку. Действительно, Илья [Гапонов] нормально сыграл в Краснодаре, но у нас есть ко всем игрокам обороны по прошлому матчу и по этому достаточно претензий. Доминик до этого тоже провел несколько хороших матчей и на сборах в целом подтверждал свой уровень. Видимо, в Голландии футболиста уровня Дзюбы не было".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.