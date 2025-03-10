На дорогах Самары установят новые камеры слежения за авто: адреса

Региональный минтранс ищет подрядчика для модернизация интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации. Стоимость контракта установили в размере 135,3 млн рублей.

Как указано в техзадании, победитель торгов должен будет обеспечить внедрение интеграционной платформы интеллектуальной транспортной системы Самарской области и модернизацию подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков. В частности, предусмотрена установка программно-аппаратных комплексов автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики (ПАК), оснащенных видеокамерами с сенсорами. Они будут анализировать транспортные потоки. Причем оборудование способно распознавать цвета и марки машин, фиксировать скорость движения авто, интенсивность транспортных потоков и т. п.

Минтранс предоставил адресный план установки оборудования. В него вошли такие важные магистрали Самары, как пр. Металлургов, ул. Стара-Загора, Вольская, Дыбенко, Полевая, Вилоновская, Волжский пр. и другие. Посмотрите весь список.

В рамках внедрения интеграционной платформы интеллектуальной транспортной системы планируется обновить программное обеспечение. В него интегрируют как существующее, так и новое оборудование.