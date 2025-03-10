Снежная каша и грязь: что не так с зимним содержанием улиц Самары

Жители Самары жалуются на грязь, которая разносится по всему городу из-за обработки дорог и тротуаров песком и песко-соляной смесью. Грязные лужи в общественном транспорте, следы от обуви в офисах и магазинах, брызги грязи на одежде и машинах, ржавеющие металлические ограждения в соляных разводах. Весной все это сначала превращается в мутные лужи и ручьи, а затем — в пылевые залежи на дорогах и газонах, облака пыли, разносимые ветром. Можно ли обойтись без всего этого? Волга Ньюс попытался разобраться в проблеме с помощью профильных ведомств и общественников.

"Никогда раньше такой грязищи не было"

Самарцы в соцсетях задаются вопросами: почему проще посыпать снег в городе реагентами и песком, чем вовремя его вывозить? Ведь, несмотря на то, что зима в этом году в регионе оказалась малоснежной, есть ощущение, что песка, смешанного со снегом, на улицах по итогу гораздо больше, чем в прошлые сезоны. А это, рассуждают горожане, чревато не только порчей личного имущества (от сапог до автомобиля), но и проблемами со здоровьем, и глобально — ухудшением экологии.

Вот некоторые отзывы о применении песко-соляной смеси и реагентов от жителей Самары, оставленные в соцсетях:

"Я думаю, что в этом году прекрасная зима! И, чтобы развести по городу такую грязь, надо очень постараться! Не знаю, кто за это отвечает лично, но бросать реагенты в снег и смотреть, как он превращается в жижу под ногами людей, — это жесть! На улице утром — минус 11. Рай, но при этом мокрые дороги и месиво грязного снега под ногами, просто ужас! Плюс в этом году используют песок. Много песка. Как так можно? Бесит".

"Эта зима очень грязная. Едет АСАДО и сыпет соль с песком или глиной. Не знаю, что они там мешают. После этого вся дорога — каша. Машина с налетом, обувь с налетом. Лучше бы не сыпали ничего".

"Заколебалась в этом году омывайку покупать по 700 рублей за 4 литра. Хватает максимум на неделю. Вообще не пойми чем дороги сыпят, потому что с лобового ничего не счищается. Эта зима особенно показательная вышла в плане грязищи".

"Снег грязный, дороги в жиже, рыба дохнет, а Волга цветет и пахнет. Но это лишь то, что видно каждому жителю нашей чудесной и абсолютно реальной Самары".

"Применение некачественных противогололедных средств не обеспечивает необходимого уровня безопасности граждан, приводит к повышенному травматизму, порче имущества (обуви, одежды), повышению расходов на мойку транспорта (общественного и личного), уборку в общественных помещениях в зимний период, уборку улиц от пыли и грязи по окончании зимы. Кроме того, нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду — в сухом виде пыль поднимается в атмосферу, а повышенное ее содержание в воздухе приводит к заболеваниям дыхательной системы, воспалениям слизистых оболочек, на пылевых частицах переносятся возбудители инфекционных заболеваний".

В мэрии Самары, в свою очередь, признали, что в департамент городского хозяйства и экологии периодически поступают жалобы на грязь после обработки дорог и тротуаров. Однако добавили, что грязь на дорогах — не только от реагентов, но и от недобросовестных водителей, паркующихся на газонах. При этом в муниципалитете убеждены, что с помощью контрактов "на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог на территории внутригородских районов Самары в весенний период" удастся избавиться от всех "зимних накоплений с прилотковой части" и очистить город от песчаной пыли.

При этом в региональном минтрансе, который отвечает за содержание ключевых магистралей города, также не видят проблем в уборке песка после таяния снега. С дорог регионального значения в Самаре в зимний период большая часть песка из "отработавшей" песко-соляной смеси удаляется в процессе вывоза снега. Весной же для уборки зимних отложений в виде песка с автодорог, тротуаров используется специализированная техника — подметально-вакуумные машины.

Меньше пыли

Очевидно, что вопрос не только в количестве высыпаемых под ноги горожан и колеса их машин песка и соли, но и в их качестве. Крупнозернистый песок не может давать такой грязи, которую дает песок с содержанием глины и ила. При этом самарцев не удивить кусками глины, расползающимися по снегу после проезда спецтехники.

Требования к качеству песка для обработки дорог прописаны в ГОСТ 33387-2015 "Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы". Этим ГОСТом предписывается использовать песок с фракцией не меньше 1,5 мм и массовой долей пылевидных и глинистых частиц не более 5%.

В мэрии Самары при этом в ответе на запрос Волга Ньюс сослались на "Требования к противогололедным материалам", утвержденные министерством транспорта РФ в 2003 году. По ним песок должен на не менее чем 75% состоять из частиц размером от 1 мм до 5 мм, а пылевидных и глинистых частиц допускается не более 3%. Также в горадминистрации заверили, что контролируют качество закупаемых антигололедных средств.

В минтрансе также заверили, что сотрудники лаборатории проводят испытания, с помощью которых контролируется качество закупаемого песка.

"С целью определения физико-механических показателей противогололедных материалов (далее — ПГМ), применяемых на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, сотрудниками испытательной лаборатории министерства проводятся лабораторные испытания. В частности, песок в качестве фрикционной части в составе комбинированного ПГМ исследуется на соответствие требованиям ГОСТ Р 59201-2021 по зерновому составу и на соответствие требованиям ГОСТ 33387-2015 массовой доли в составе песко-соляной смеси", — прокомментировали в министерстве.

На практике же дороги и тротуары, видимо, обрабатываются не отсеянным крупным песком, а самым обычным волжским. Иначе чем объяснить, что скрипа крупного песка под колесами и подошвами жители города не наблюдают, а вот мелкого песка - в избытке. В итоге сцепление с дорогой такая обработка повышает не кардинально, зато количество грязи заметно возрастает.

"Не сыпь мне соль"

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области пояснили, что есть и запреты на использование песка, соли и песко-соляной смеси.

Так, запрет на использование песка и песко-соляной смеси распространяется на дороги первой и второй категорий, к которым относятся региональные трассы (Самара — Бугуруслан в Кинельском районе, "Сызрань — Шигоны" — Волжский Утес в Сызранском районе, "Ульяновск — Димитровград — Самара" в Красноярском районе и т. п.).

В городах же запрещено использовать на пешеходных зонах и остановках только техническую соль и жидкий хлористый кальций.

"Правилами благоустройства городских округов и территорий муниципальных образований Самарской области, контроль за исполнением которых осуществляют органы местного самоуправления, установлен запрет на применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного материала на тротуарах, посадочных площадках остановок городского пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах, а также — на применение песко-соляной смеси и песка в качестве противогололедного материала на дорогах первой и второй категорий", — прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, в Роспотребнадзоре уточнили, что правил СанПин, по которым могло бы регулироваться количество высыпаемого на снежные улицы песка, не существует.

"Порядок проведения работ и расход норм противогололедных материалов и реагентов при обработке селитебных территорий законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения не регулируются", — пояснили специалисты управления.

Не в количестве, а в качестве

В ГОСТах прописаны нормы по количеству песка и песко-соляной смеси на квадратный метр: их назначают с учетом состояния снежноледяных отложений, температуры воздуха, количества отложений и количества химических ПГМ в смеси.

"Например, при температуре воздуха — 2°С норма расхода песко-соляной смеси с содержанием соли технической 20%, составляет 50 г/м2, при — 4°С — 75 г/м2, а при — 8°С — уже 150 г/м2, — уточнили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области. — В ходе производства работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Самарской области контроль за соблюдением норм распределения ПГМ осуществляют как подрядные организации, так и министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области в соответствии с условиями заключенных контрактов".

В Самаре в зимний период 2024–2025 годов на улично-дорожной сети применяются ПГМ "Галит", песко-соляная смесь (далее — ПСС). При этом, как ответили в мэрии, расход ПСС составляет 300 г/м2, расход "Галита" на дороге — 80 г/м2, на тротуарах — 60 г/м2.

Но гораздо больше, чем расход на "квадрат", самарцев интересует качество уборки улиц, посыпанных реагентами. Жители отмечают, что в течение нескольких часов "посыпка" смерзается и превращается в настоящий каток, и задаются вопросом: возможно, тающий под воздействием реагентов снег нужно оперативно убирать?

Член регионального штаба Народного фронта Самарской области Алексей Сорокин поясняет, что у каждого реагента есть в инструкции порядок использования.

"Нельзя просто взять засыпать дороги, тротуары и на этом все бросить, — убежден представитель ОНФ. — Различные реагенты по-разному действуют при определенных температурах окружающей среды, и имеют определенное время действия. Как только он начинает действовать, растапливает наледь или снег, эту массу необходимо сгребать и вывозить. Нельзя по ней ездить и ходить. Если не вывезти, то на следующий день, а может и раньше, это смерзнется, превратится в каток".

Есть ли альтернативы?

Альтернатив у песка и песко-соляной смеси пока нет, считают в министерстве транспорта и автомобильных дорог. А оптимальный вариант — комбинированный (химико-фрикционный) способ борьбы с наледью.

"При применении только химического способа при снижении температуры на поверхности автодорог и тротуаров возникает гололед, что создает угрозу безопасности движения, жизни и здоровью граждан. В аналогичных условиях при комбинированном способе фрикционная часть ПГМ — песок — предотвращает образование гололедицы, — поясняют специалисты ведомства. — Есть так же фрикционный способ борьбы с зимней скользкостью, но для самарских дорог общего пользования регионального значения данный способ не подходит, поскольку согласно ГОСТ Р 59201-2021 применяется на дорогах с переходным типом покрытий, а также на дорогах с асфальтобетонным покрытием, эксплуатируемых под уплотненным снежным покрытием, что не представляется возможным в виду периодических переходов температуры воздуха в зимний период через отметку 0°С. Таким образом, фрикционный способ борьбы с зимней скользкостью также не является полноценной альтернативой для комбинированного способа".

В мэрии Самары также не видят альтернатив песко-соляной смеси в ближайшем будущем.

"Департаментом городского хозяйства и экологии Самары изучается опыт использования противогололедных материалов в других городах на территории РФ. При появлении более эффективных методов по борьбе со скользкостью будет рассмотрен вопрос их применения и на территории Самары", — сообщили в мэрии.

У общественников иное мнение на этот счет. Алексей Сорокин уверен: будущее — за использованием современных экологически чистых и безопасных реагентов, которые минимально воздействуют на окружающую среду.

"Краткосрочно дешевые реагенты выгоднее. Но потом они выливаются в колоссальные затраты по совершенно другим направлениям. Экологически чистые и безопасные реагенты дороже, но экономически выигрышнее. Ведь когда нам приходится реже ремонтировать машины (их перестает разъедать), реже менять зимнюю обувь, испорченную реагентами, реже менять плитку и бетонные бордюры, не пересаживать погибающие деревья и кустарники — это тоже экономика", — считает представитель ОНФ.

Алексей Сорокин убежден, что использование реагентов, в целом, — необходимо. Но с одним условием: материалы должны быть качественными, а применение — грамотным.

"Песко-соляная смесь — это дешево, сердито, эффективно, но она имеет целый ряд негативных последствий. Это и экология, и грязь. Часть песка, какой бы фракции он не был, измельчается. В итоге, к весне это все превращается в пыль, грязь, везде разлетается, мы этим дышим. Нужно применять современные реагенты. На самом деле это не какая-то агрессивная химия, как некоторые представляют. По сути это та же соль, просто соли бывают разные. Соответственно, набор солей в разных сочетаниях, плюс дополнительные добавки типа ингибиторов коррозии и прочего, делают состав более сбалансированным, что уменьшает воздействие на обувь, домашних животных, на машины и так далее", — считает эксперт.