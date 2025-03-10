"ЭнергосбыТ Плюс" не использует для начислений данные свыше 1 000 общедомовых счётчиков в Самаре

На сегодняшний день 1 095 объектов региона, в том числе 849 жилых домов, оборудованы неисправными приборами учёта тепла. Данные этих счётчиков не могут быть использованы для начислений за отопление.

Причины сложившейся ситуации самые разные — от отсутствия поверки прибора учёта до его технической неисправности.

Энергетики отмечают, что некоторые обслуживающие организации региона не следят за исправностью работы общедомовых приборов учёта тепла, не выполняют их своевременную поверку. Это приводит к убыткам для клиентов, поскольку таким организациям "ЭнергосбыТ Плюс" выставляет счета на оплату тепловой энергии не по показаниям, а исходя из:

— утверждённого норматива потребления многоквартирного дома. Расчёт по нормативу происходит независимо от температуры наружного воздуха, поэтому не позволяет экономить в период потепления;

— тепловой нагрузки объекта (по промышленным, бюджетным и коммерческим предприятиям).

"Правильно установленный, принятый в эксплуатацию и корректно функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчёта начислений, — это первый и самый важный шаг к экономии", — подчеркнул технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.