Полицейского, обвиненного в насилии над дочерью, оставили под стражей

В понедельник, 10 марта, в Самаре продлили меру пресечения для замначальника линейного управления МВД России — начальника отдела (по работе с личным составом) Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, полковника полиции Николая Потапова.
Напомним, мужчину обвиняют в доведении до самоубийства своей 12-летней дочери и насильственных действиях сексуального характера в отношении нее. Сначала полицейского арестовали. Но позже его перевели под домашний арест. Мужчине 52 года, и погибшая девочка жила с мамой отдельно.
Известно, что ранее арест Потапова ранее уже обжаловала сторона защиты. При этом сам он настаивает на своей невиновности. Пока расследование продолжается.
Как сообщили источники Волга Ньюс, суд 10 марта решил оставить работника правоохранительной системы под стражей еще на два месяца.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы