16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полицейского, обвиненного в насилии над дочерью, оставили под стражей У пенсионерки из Красноярского района мошенники с помощью хитрой схемы похитили полмиллиона рублей В Тольятти задержали мужчину, который зарезал сожительницу Тольяттинец ограбил церковную лавку и сдал похищенное в ломбард Жительница Самары лишилась 600 тыс. рублей, переведя деньги на "безопасные ячейки"

Преступления Происшествия

Полицейского, обвиненного в насилии над дочерью, оставили под стражей

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 245
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 10 марта, в Самаре продлили меру пресечения для замначальника линейного управления МВД России — начальника отдела (по работе с личным составом) Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, полковника полиции Николая Потапова.

Напомним, мужчину обвиняют в доведении до самоубийства своей 12-летней дочери и насильственных действиях сексуального характера в отношении нее. Сначала полицейского арестовали. Но позже его перевели под домашний арест. Мужчине 52 года, и погибшая девочка жила с мамой отдельно.

Известно, что ранее арест Потапова ранее уже обжаловала сторона защиты. При этом сам он настаивает на своей невиновности. Пока расследование продолжается.

Как сообщили источники Волга Ньюс, суд 10 марта решил оставить работника правоохранительной системы под стражей еще на два месяца.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6