На улицы Самары отправят пылесосы

С началом весны в Самаре активизируется работа по наведению порядка. В среду, 12 марта, улицы города начнут пылесосить. Об этом сообщил глава города Иван Носков.
"Уже завтра на дороги и тротуары выйдут пылесосы для уборки песка и смета. После инвентаризации всех дорожных ограждений поврежденные восстановим. Параллельно сотрудники предприятия начнут убирать вытаявший мусор, мыть светофоры, дорожные знаки, лавочки, урны и т. д. Старт субботников во дворах и на природных локациях объявим чуть позже", — сообщил мэр.
Как правило, в апреле в Самаре месячник по благоустройству. В этот период как раз и проходят субботники.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!