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ЖКХ и благоустройство Общество

На улицы Самары отправят пылесосы

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С началом весны в Самаре активизируется работа по наведению порядка. В среду, 12 марта, улицы города начнут пылесосить. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Уже завтра на дороги и тротуары выйдут пылесосы для уборки песка и смета. После инвентаризации всех дорожных ограждений поврежденные восстановим. Параллельно сотрудники предприятия начнут убирать вытаявший мусор, мыть светофоры, дорожные знаки, лавочки, урны и т. д. Старт субботников во дворах и на природных локациях объявим чуть позже", — сообщил мэр.

Как правило, в апреле в Самаре месячник по благоустройству. В этот период как раз и проходят субботники.

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