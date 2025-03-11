На улицы Самары отправят пылесосы

С началом весны в Самаре активизируется работа по наведению порядка. В среду, 12 марта, улицы города начнут пылесосить. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

"Уже завтра на дороги и тротуары выйдут пылесосы для уборки песка и смета. После инвентаризации всех дорожных ограждений поврежденные восстановим. Параллельно сотрудники предприятия начнут убирать вытаявший мусор, мыть светофоры, дорожные знаки, лавочки, урны и т. д. Старт субботников во дворах и на природных локациях объявим чуть позже", — сообщил мэр.

Как правило, в апреле в Самаре месячник по благоустройству. В этот период как раз и проходят субботники.