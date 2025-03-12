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Происшествия

Жителю Октябрьска, травмированному на предприятии, выплатили 400 тыс. рублей компенсации

ОКТЯБРЬСК. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пользу 61-летнего сотрудника электросетевой организации Октябрьска по иску прокурора Октябрьска взыскана компенсация морального вреда за производственную травму. Размер компенсации составил 400 тыс. рублей, передает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Мужчина травмировался, выполняя работы по устранению неисправностей электроснабжения многоквартирного дома. Он упал с лестницы, получив множественные травмы.

"В целях защиты прав работника прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры", — отмечается в сообщении.

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