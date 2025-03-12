Жителю Октябрьска, травмированному на предприятии, выплатили 400 тыс. рублей компенсации

В пользу 61-летнего сотрудника электросетевой организации Октябрьска по иску прокурора Октябрьска взыскана компенсация морального вреда за производственную травму. Размер компенсации составил 400 тыс. рублей, передает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Мужчина травмировался, выполняя работы по устранению неисправностей электроснабжения многоквартирного дома. Он упал с лестницы, получив множественные травмы.
"В целях защиты прав работника прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.