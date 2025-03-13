16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стефан Лончар: "По концовке второго тайма мы заслуживали минимум ничью" Заур Тедеев: "Это был один из лучших таймов "Акрона", "Спартаку" было тяжело" "Акрон" проиграл в четвертьфинале Пути Регионов "Спартаку" — 2:3 Родриго Эсковаль: "С самого начала матча игроки "Крыльев" начали пытаться падать" Лука Гагнидзе вызван в молодежную сборную Грузии

Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Это был один из лучших таймов "Акрона", "Спартаку" было тяжело"

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После поражения в четвертьфинале пути регионов Кубка России от "Спартака" (2:3) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев рассказал, чего не хватило команде для победы в матче.

"Получилось так, что абсолютно два разных тайма, где в первом мы уступили во многих компонентах. К сожалению, это связано с разбалансированностью отдельно взятых игроков в определенных тактических моментах, связанных с прессингом в первом тайме. Что у нас явно не получилось — это держать напряжение защитников команды соперника, чтобы они легко не выходили от зоны начала в зону развития. У них получалось это легко. После одной из таких атак — мы и пропустили. 

Такое бывает. Не зря говорят: футбол — это игра ошибок. "Спартак" этим воспользовался, потом второй мяч, первый тайм — 0:2. Было сложно, но я был убежден, что мы можем играть с такой командой, как "Спартак". 

Во втором тайме, я считаю, абсолютно все по делу. Мы имели ощутимое преимущество везде и во всем с точки зрения контрпрессинга, атакующего потенциала и моментов, которые мы создавали. По большому счету — это был один из лучших таймов в исполнении "Акрона", так как "Спартаку" было тяжело моментами, и этим можно было воспользоваться и забить больше мячей", — отметил Тедеев.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6