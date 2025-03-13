Заур Тедеев: "Это был один из лучших таймов "Акрона", "Спартаку" было тяжело"

После поражения в четвертьфинале пути регионов Кубка России от "Спартака" (2:3) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев рассказал, чего не хватило команде для победы в матче.

"Получилось так, что абсолютно два разных тайма, где в первом мы уступили во многих компонентах. К сожалению, это связано с разбалансированностью отдельно взятых игроков в определенных тактических моментах, связанных с прессингом в первом тайме. Что у нас явно не получилось — это держать напряжение защитников команды соперника, чтобы они легко не выходили от зоны начала в зону развития. У них получалось это легко. После одной из таких атак — мы и пропустили.

Такое бывает. Не зря говорят: футбол — это игра ошибок. "Спартак" этим воспользовался, потом второй мяч, первый тайм — 0:2. Было сложно, но я был убежден, что мы можем играть с такой командой, как "Спартак".

Во втором тайме, я считаю, абсолютно все по делу. Мы имели ощутимое преимущество везде и во всем с точки зрения контрпрессинга, атакующего потенциала и моментов, которые мы создавали. По большому счету — это был один из лучших таймов в исполнении "Акрона", так как "Спартаку" было тяжело моментами, и этим можно было воспользоваться и забить больше мячей", — отметил Тедеев.