Стефан Лончар: "По концовке второго тайма мы заслуживали минимум ничью"

После поражения в четвертьфинале пути регионов Кубка России от "Спартака" (2:3) полузащитник "Акрона" Стефан Лончар прокомментировал игру своей команды, а также сравнил два последних матча с красно-белыми.

"Мы, могу сказать, неудачно вошли в первый тайм, пропустили эти мячи. Это нас, конечно же, расстроило. Потом мы исправились и выходили на второй тайм уже в другом, хорошем психологическом состоянии. Да, может поражение от "Спартака" — ощущается по-другому, но концовка второго тайма действительно показывает, что мы заслуживали минимум ничью, а потом перехода в серию пенальти.

Тренер сказал, что это наш самый лучших второй тайм, когда-либо сыгранный. Те ошибки, которые мы допустили в первом тайме, это из-за каких-то командных недочетов. Второй тайм показывает, что мы могли изменить результат", — сказал черногорец.

Лончар сравнил этот матч с предыдущей игрой с красно-белыми: "Безусловно, "Спартак" является претендентом, как и другие 4-5 топ-команд. Об этом просто нечего говорить. В прошлый раз, когда играли с ними, мы были просто не на нашем уровне. В этот раз мы вышли более решительными и показали, что мы можем бороться. Когда Шерзод Эсанов забил с пенальти, это придало нам дополнительные силы. Затем мы пропустили глупый мяч, это было совершенно некстати. Надо понимать, что "Спартак" — это команда, игра против которой то время, которое мы играли хорошо, даст нам опыт, ведь это "Спартак".