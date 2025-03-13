Трое наркосадоводов из Самарской области отправились в колонию строгого режима

Кинельский районный суд вынес приговор троим местным жителям, которых обвиняли в производстве и покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2022 г. трое знакомых создали организованную группу. Двое из них приобрели наркосодержащие растения через интернет, оборудовали теплицы на даче и ухаживали за растениями. Третий — искал покупателей. Незаконном "бизнесом" они занимались полтора года.

Суд приговорил мужчин к срокам от 11 до 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.