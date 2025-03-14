Жители ПФО откладывают в среднем 15% дохода

В среднем жители ПФО откладывают в качестве накоплений 15% от зарплаты. Такие данные были получены экспертами Авито Рекламы и Авито Работы по результатам опроса 10 000 россиян*.

Большинство жителей ПФО (66%) регулярно сохраняют часть зарплаты. 20% участников опроса сберегают от 6% до 10% от ежемесячного дохода, 19% опрошенных — до 5%, 11% респондентов — от 11% до 20%, а 8% респондентов — от 21% до 30%. Также 4% респондентов сохраняют более 50% своих финансов.

Какую часть зарплаты вы в среднем откладываете в месяц?

Доля заработной платы, % Доля респондентов, % До 5% 19% 6% — 10% 20% 11% — 20% 11% 21% — 30% 8% 31% — 50% 4% Более 50% 4%

По данным опроса, наибольшую долю от зарплаты откладывают работники сферы архитектуры и дизайна — в среднем 27% в месяц. Сотрудники консалтинга и профессиональных услуг занимают второе место по объему накоплений: они сберегают порядка 23% ежемесячно. Работники маркетинга, рекламы и PR, а также сотрудники HoReCa откладывают по 20% и 19% от своей зарплаты соответственно. В топ-5 также входят специалисты индустрии продажи недвижимости, которые ежемесячно откладывают около 17% своего дохода.

Что касается целей накоплений, то 46% респондентов в ПФО откладывают деньги на непредвиденные расходы, а 30% — на путешествия. Также значительная доля участников опроса копит на покупку недвижимости (18%), автомобиля (14%) и крупной бытовой техники (13%).

С какой целью вы откладываете деньги с зарплаты?

Цели Доля респондентов, % На непредвиденные траты 46% На путешествия 30% На покупку недвижимости 18% На покупку автомобиля 14% На покупку крупной бытовой техники 13% На инвестирование 11% На покупку мелкой бытовой техники 8% На образование (свое/детей/внуков) 8% На пенсию 8% На открытие бизнеса 5%

50% респондентов предпочитает хранить сбережения на накопительных счетах в банках, в то время как 35% хранят деньги в наличных, а практически треть (30%) — на депозитных счетах. Только 13% жителей ПФО готовы инвестировать средства в облигации, акции и другие смежные решения. Интересно, что женщины чаще мужчин (50% против 46%) предпочитают хранить сбережения в банке.

Какие способы хранения своих накоплений вы предпочитаете?

Категория Доля респондентов, % В банке на накопительном счете 50% В наличных 35% В банке на депозите (банковские вклады) 30% В инвестициях (акции, облигации, ПИФы, и т. д.) 13% В недвижимости 6% В валюте 5% В драгоценных металлах/камнях 4%

"Сегодня одной из ключевых задач для локальных бизнесов — банков в том числе — становится формирование знания бренда. Такой подход позволяет одновременно работать как на перспективу — привлечение клиентов в будущем — так и на отстройку от конкурентов здесь и сейчас. По этой причине рекламодатели из финансовой категории активно инвестируют в медийную рекламу", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Вопрос о финансовых инструментах, которые жители ПФО хотели бы освоить в ближайшем будущем, показал, что 36% респондентов заинтересованы в инвестиционных счетах, 32% — в вкладах и депозитах, а 19% проявляют интерес к дебетовым картам с процентом на остаток. Также 18% респондентов хотят разобраться в пенсионных накоплениях, 17% — в драгоценных металлах, и 13% — в страховых накоплениях.

*исследование проводилось среди 10 000 россиян в возрасте от 18 лет