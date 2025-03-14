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Финансы Экономика и бизнес

Жители ПФО откладывают в среднем 15% дохода

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среднем жители ПФО откладывают в качестве накоплений 15% от зарплаты. Такие данные были получены экспертами Авито Рекламы и Авито Работы по результатам опроса 10 000 россиян*.

Большинство жителей ПФО (66%) регулярно сохраняют часть зарплаты. 20% участников опроса сберегают от 6% до 10% от ежемесячного дохода, 19% опрошенных — до 5%, 11% респондентов — от 11% до 20%, а 8% респондентов — от 21% до 30%. Также 4% респондентов сохраняют более 50% своих финансов.

Какую часть зарплаты вы в среднем откладываете в месяц?

Доля заработной платы, %

Доля респондентов, %

До 5%

19%

6% — 10%

20%

11% — 20%

11%

21% — 30%

8%

31% — 50%

4%

Более 50%

4%

По данным опроса, наибольшую долю от зарплаты откладывают работники сферы архитектуры и дизайна — в среднем 27% в месяц. Сотрудники консалтинга и профессиональных услуг занимают второе место по объему накоплений: они сберегают порядка 23% ежемесячно. Работники маркетинга, рекламы и PR, а также сотрудники HoReCa откладывают по 20% и 19% от своей зарплаты соответственно. В топ-5 также входят специалисты индустрии продажи недвижимости, которые ежемесячно откладывают около 17% своего дохода.

Что касается целей накоплений, то 46% респондентов в ПФО откладывают деньги на непредвиденные расходы, а 30% — на путешествия. Также значительная доля участников опроса копит на покупку недвижимости (18%), автомобиля (14%) и крупной бытовой техники (13%).

С какой целью вы откладываете деньги с зарплаты?

Цели

Доля респондентов, %

На непредвиденные траты

46%

На путешествия

30%

На покупку недвижимости

18%

На покупку автомобиля

14%

На покупку крупной бытовой техники

13%

На инвестирование

11%

На покупку мелкой бытовой техники

8%

На образование (свое/детей/внуков)

8%

На пенсию

8%

На открытие бизнеса

5%

50% респондентов предпочитает хранить сбережения на накопительных счетах в банках, в то время как 35% хранят деньги в наличных, а практически треть (30%) — на депозитных счетах. Только 13% жителей ПФО готовы инвестировать средства в облигации, акции и другие смежные решения. Интересно, что женщины чаще мужчин (50% против 46%) предпочитают хранить сбережения в банке.

Какие способы хранения своих накоплений вы предпочитаете?

Категория

Доля респондентов, %

В банке на накопительном счете

50%

В наличных

35%

В банке на депозите (банковские вклады)

30%

В инвестициях (акции, облигации, ПИФы, и т. д.)

13%

В недвижимости

6%

В валюте

5%

В драгоценных металлах/камнях

4%

"Сегодня одной из ключевых задач для локальных бизнесов — банков в том числе — становится формирование знания бренда. Такой подход позволяет одновременно работать как на перспективу — привлечение клиентов в будущем — так и на отстройку от конкурентов здесь и сейчас. По этой причине рекламодатели из финансовой категории активно инвестируют в медийную рекламу", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Вопрос о финансовых инструментах, которые жители ПФО хотели бы освоить в ближайшем будущем, показал, что 36% респондентов заинтересованы в инвестиционных счетах, 32% — в вкладах и депозитах, а 19% проявляют интерес к дебетовым картам с процентом на остаток. Также 18% респондентов хотят разобраться в пенсионных накоплениях, 17% — в драгоценных металлах, и 13% — в страховых накоплениях.

*исследование проводилось среди 10 000 россиян в возрасте от 18 лет

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