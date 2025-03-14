Самарский облсуд изменил приговор по делу о гибели девочки на сапборде

В апелляционной инстанции Самарского областного суда пересмотрен приговор в отношении парня, осужденного за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщили в облсуде.
Напомним, 13 августа 2023 года 18-летний парень на арендованном сапборде катался с двумя несовершеннолетними девушками на реке Сок. На них не было спасательных жилетов, при этом девушки не умели плавать. При развороте сапборд опрокинулся, и одна из девушек утонула.
Приговором Красноярского районного суда в ноябре 2024 парень был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему было назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 15% в доход государства.
Не согласившись с приговором, защитник осужденного обратился в суд с апелляционной жалобой.
Облсуд пришел к выводу о наличии оснований для изменения приговора, путем зачета в срок назначенного наказания времени содержания молодого человека под стражей, домашним арестом и запретом определенных действий. "В остальной части приговор суда оставлен без изменения", — сообщили в Самарском областном суде.
Последние комментарии
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