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Суды Происшествия

В Самарской области вынесли приговор по делу о гибели девочки на сапборде

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области суд вынес приговор 19-летнему парню, которого обвиняли в смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, 13 августа 2023 г. парень арендовал сапборд и катался на нем с двумя несовершеннолетними девушками по реке Сок. В какой-то момент при развороте сапборд опрокинулся, и вся троица упала в воду. Одна из девушек не умела плавать и утонула.

По версии следствия, к трагедии привело то, что молодой человек нарушил правил эксплуатации спортинвентаря — на сапборде было больше двух человек и на них не было спасательных жилетов. А кроме того, троица плавала на территории, которая не являлась официальным пляжем.

Суд назначил парню исправительные работы с удержанием части заработка в доход государства.

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