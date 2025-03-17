В Самаре бдительная женщина раскусила мошенников и сохранила свои деньги в безопасности

В полицию Самары обратилась 34-летняя местная жительница, которая сообщила, что мошенники пытались выманить у нее крупную сумму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Женщина рассказала, что стала жертвой сложной схемы обмана, организованной группой лиц. В мессенджере с номера ее начальницы пришло сообщение. В нем говорилось, что их ИП проходит проверку со стороны правоохранительных органов, и давались советы, как давать правдивые ответы на все вопросы.
На следующий день женщине поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник в агрессивной манере обвинил ее в государственной измене, утверждая, что она якобы перевела деньги террористам через ИП. Далее мошенник выдвинул требование взять кредит на сумму 300 тысяч рублей и перевести эти средства ему для "закрытия уголовного дела".
Благодаря бдительности женщины, она распознала признаки мошенничества и прервала разговор. После этого пострадавшая незамедлительно обратилась в за помощью в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы