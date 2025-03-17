На ул. Победы в Самаре друг за другом столкнулись 4 авто, пострадал один из водителей

В воскресенье, 16 марта, в 18:50 на ул. Победы в Самаре произошло массовое ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, 40-летний водитель Opel Combo наехал на Hyundai Creta под управлением 45-летнего мужчины, который остановился на "красный". В свою очередь, Creta по инерции въехала на стоявший впереди Hyundai Tucson, которым управлял 38-летний водитель, а Hyundai отбросило на Citroen Picasso, за рулем которого был 39-летний мужчина.

В ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля Opel Combo. Его доставили на скорой в больницу.