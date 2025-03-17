На ул. Победы в Самаре друг за другом столкнулись 4 авто, пострадал один из водителей

В воскресенье, 16 марта, в 18:50 на ул. Победы в Самаре произошло массовое ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, 40-летний водитель Opel Combo наехал на Hyundai Creta под управлением 45-летнего мужчины, который остановился на "красный". В свою очередь, Creta по инерции въехала на стоявший впереди Hyundai Tucson, которым управлял 38-летний водитель, а Hyundai отбросило на Citroen Picasso, за рулем которого был 39-летний мужчина.
В ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля Opel Combo. Его доставили на скорой в больницу.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!