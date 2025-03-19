В Тольятти после ДТП иномарку отбросило на пешеходов

В среду, 19 марта, утром водитель "Газели" напротив дома № 33 "А" на ул. Шлюзовой допустил столкновение с автомобилем Suzuki, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Во время ДТП легковой автомобиль отбросило на пешеходный переход, где в этот момент проезжую часть переходили две женщины. Пешеходы доставлены в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии и обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта. В настоящее время продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.