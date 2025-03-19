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В Сызрани разыскивают водителя, сбившего подростка и скрывшегося В Тольятти после ДТП иномарку отбросило на пешеходов В Тольятти водитель ВАЗа попала в больницу после наезда на "отбойник" Ребенок попал под колеса иномарки на переходе в Южном городе Под Самарой в ДТП с грузовиками погиб один человек

ДТП Происшествия

В Сызрани разыскивают водителя, сбившего подростка и скрывшегося

СЫЗРАНЬ. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани сотрудники полиции проводят проверку по факту обращения ребенка в больницу с травмами, полученными во время дорожно-транспортного происшествия.

Установлено, что 14 марта в 20:30 водитель, управляя легковым автомобилем (светлого цвета), двигался по ул. Фридриха Энгельса. Напротив дома Nº 29 совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель, не оказав помощи подростку, скрылся с места происшествия.

18 марта пострадавший обратился за помощью в больницу. 

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское": 8(8464) 33-38-66 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП статьей 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.

 

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Последние комментарии

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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

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В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

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