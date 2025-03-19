В Сызрани разыскивают водителя, сбившего подростка и скрывшегося

В Сызрани сотрудники полиции проводят проверку по факту обращения ребенка в больницу с травмами, полученными во время дорожно-транспортного происшествия.

Установлено, что 14 марта в 20:30 водитель, управляя легковым автомобилем (светлого цвета), двигался по ул. Фридриха Энгельса. Напротив дома Nº 29 совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель, не оказав помощи подростку, скрылся с места происшествия.

18 марта пострадавший обратился за помощью в больницу.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское": 8(8464) 33-38-66 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.