ЦУР Самарской области назвал самые популярные госпаблики

Самыми многочисленными и самыми востребованными госпабликами стали официальные страницы образовательных учреждений — школ и детских садов. В этой сфере в Самарской области функционирует 1123 госпаблика.

На втором месте — паблики органов власти. Официальная информация от них публикуется в 833 пабликах.

В сфере культуры действует 176 госпабликов, они также очень популярны у жителей региона.

В последние годы сфера государственного цифрового взаимодействия активно развивается, что обусловлено стремительным прогрессом технологий и трансформацией предпочтений аудитории в способах получения информации. За последние 2 года госпаблики Самарской области — официальные страницы региональных и муниципальных органов власти, а также подведомственных организаций, стали основными площадками для диалога с жителями.

Благодаря обращениям через госпаблики разрешаются многие вопросы, с которыми обращаются самарцы. Мнение граждан, озвученное на официальных страницах, учитывается при принятии управленческих решений: ремонте дорог, благоустройстве территорий, строительстве медицинских объектов и так далее. С лета 2024 г. на странице губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на комментарии жителей отвечают министры, главы городов и районов.

"В Самарской области государственными пабликам охвачены все сферы жизни человека. Основная их ценность заключается в оперативном и качественном информировании населения и обратной связи с ним. И в современном мире "цифры" этот быстрый, удобный способ связи власти и людей имеет приоритетное значение", — рассказала руководитель ЦУР Самарской области Екатерина Сидорова.