ЦУР Самарской области назвал самые популярные госпаблики

Самыми многочисленными и самыми востребованными госпабликами стали официальные страницы образовательных учреждений — школ и детских садов. В этой сфере в Самарской области функционирует 1123 госпаблика.
На втором месте — паблики органов власти. Официальная информация от них публикуется в 833 пабликах.
В сфере культуры действует 176 госпабликов, они также очень популярны у жителей региона.
В последние годы сфера государственного цифрового взаимодействия активно развивается, что обусловлено стремительным прогрессом технологий и трансформацией предпочтений аудитории в способах получения информации. За последние 2 года госпаблики Самарской области — официальные страницы региональных и муниципальных органов власти, а также подведомственных организаций, стали основными площадками для диалога с жителями.
Благодаря обращениям через госпаблики разрешаются многие вопросы, с которыми обращаются самарцы. Мнение граждан, озвученное на официальных страницах, учитывается при принятии управленческих решений: ремонте дорог, благоустройстве территорий, строительстве медицинских объектов и так далее. С лета 2024 г. на странице губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на комментарии жителей отвечают министры, главы городов и районов.
"В Самарской области государственными пабликам охвачены все сферы жизни человека. Основная их ценность заключается в оперативном и качественном информировании населения и обратной связи с ним. И в современном мире "цифры" этот быстрый, удобный способ связи власти и людей имеет приоритетное значение", — рассказала руководитель ЦУР Самарской области Екатерина Сидорова.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????