На главу банды "Сиротинские" завели дело

Игорю Сиротенко предъявлено обвинение в создании банды и убийстве, совершенном общеопасным способом более 30 лет назад. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в ноябре 2022 г. по факту поджога магазина ритуальных услуг на ул. Авроры, повлекшего гибель двух человек, следственными органами установлено, что один из исполнителей преступления, который находится в международном розыске, является участником организованной преступной группы "сиротинские". Указывается, что банда названа по фамилии лидера.

По данным следствия, преступная группа была создана не позднее марта 1994 г. на территории Самарской области в целях нападения на граждан и организации, в ее состав в разное время вошли и стали активными участниками 11 человек. На вооружении банды находилось огнестрельное оружие и

боеприпасы, участники совершали на территории Самарской области убийства и вымогательства.

Так, 30 мая 1994 г. в Тольятти в ходе перестрелки из-за передела автомобильного бизнеса между противоборствующими преступными группами были убиты два человека и еще несколько получили огнестрельные ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. п. "а", "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, способом опасным для жизни многих людей).

По версии следствия, организатором и непосредственным исполнителем указанного убийства являлся создатель преступной группы "сиротинские".

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (создание, руководство и участие в устойчивой вооруженной группе (банде) в

целях нападения на граждан или организаций), а организатору банды предъявлено заочное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а", "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР, ч. 1 ст. 209 УК РФ. Обвиняемый объявлен в розыск.

Напомним, летом 2023 г. появлялась информация, что сотрудники Следственного комитета "встретили" Сиротенко в аэропорту Курумоч и "пригласили" на беседу в управление. По данным источника Волга Ньюс, претензий ему тогда не предъявили.

Сиротенко уже не раз увязывали с нападениями и "разборками" в регионе. "Сиротинская" группировка образовалась в Тольятти в 1990-е. В СМИ ее даже считали зачинщиком "Второй Великой рэкетирской войны в Тольятти".