Переправа через Волгу в Самаре 23 марта осуществляется без расписания

В воскресенье, 23 марта, в связи с большим пассажиропотоком на пассажирской переправе по маршруту "Самара — Рождествено" движение теплохода "Ом-142" будет осуществляться без расписания. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.