В Сызрани рабочий украл из шкафчика коллеги 65 тыс. рублей

В полицию Сызрани обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением о краже 65 тыс. руб. из шкафчика на работе.

Полицейские выяснили, что женщина трудится продавцом в одном из сетевых магазинов, расположенных на ул. Лазо в Сызрани. Накануне происшествия она заняла крупную сумму денег на ремонт машины мужа. Придя на работу, личные вещи, в том числе и кошелек с деньгами, женщина убрала в шкафчик и закрыла на ключ. После окончания рабочей смены она обнаружила пропажу наличности и обратилась за помощью в полицию.

Изучив полученную информацию, оперуполномоченные предположили, что к хищению может быть причастен 35-летний разнорабочий, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Задержанный в краже признался, раскаялся, пообещал возместить ущерб потерпевшей и сообщил, что ему не составило труда дважды вскрыть шкафчик коллеги. В одну смену он забрал из кошелька 30 тыс. руб., а когда понял, что остался незамеченным, на следующий день забрал еще 35 тыс. рублей. Со слов местного жителя деньги он потратил на развлечения.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.