Ушло в суд дело, связанное со строительством крытого футбольного манежа около стадиона "Самара Арена"

В Самарской области перед судом предстанут бывший руководитель и ведущий инженер государственного казенного учреждения Самарской области "Управление капитального строительства", обвиняемые в подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в период с июня по ноябрь 2023 г. обвиняемые, достоверно зная о наличии допущенных нарушений при строительстве спортивного объекта, возводимого в рамках национального проекта "Демография", подписали акты приемки и справки о стоимости выполненных работ в полном объеме, несмотря на то, что не все работы были выполнены. Спортивный объект не был введен в эксплуатацию в связи с тем, что другие контролирующие органы своевременно выявили допущенные

в ходе строительства нарушения и не подписали документы, необходимые для его принятия.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, дело связано со строительством крытого футбольного манежа около стадиона "Самара Арена". Строительно-монтажные работы по огнезащитному покрытию на объекте были выполнены не в полном объеме и с дефектами. Генподрядчик "Волжский град" за эти работы выплатил субподрядчику ООО "Стрежень" 72 млн рублей.

Генеральный директор АО СК "Волжский град" Сергей Натальчук в беседе с "Волга Ньюс" пояснял, что компания "Стрежень" была привлечена на объект как один из немногих подрядчиков в регионе, имеющих опыт подобных работ.

По его словам, вопросы к качеству огнезащиты возникли в декабре 2023 г. при сдаче объекта испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ), как раз в то время был арестован начальник областного управления МЧС Олег Бойко. Его подозревают в получении взяток от компании, специализирующейся на пожарной безопасности. Тогда на футбольном манеже стали часто появляться представители прокуратуры.

Он добавил, что с конца декабря "Стрежень" в рамках своих гарантийных обязательств за свой счет исправляет выявленные недостатки.