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Преступления Происшествия

Ушло в суд дело, связанное со строительством крытого футбольного манежа около стадиона "Самара Арена"

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области перед судом предстанут бывший руководитель и ведущий инженер государственного казенного учреждения Самарской области "Управление капитального строительства", обвиняемые в подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в период с июня по ноябрь 2023 г. обвиняемые, достоверно зная о наличии допущенных нарушений при строительстве спортивного объекта, возводимого в рамках национального проекта "Демография", подписали акты приемки и справки о стоимости выполненных работ в полном объеме, несмотря на то, что не все работы были выполнены. Спортивный объект не был введен в эксплуатацию в связи с тем, что другие контролирующие органы своевременно выявили допущенные
в ходе строительства нарушения и не подписали документы, необходимые для его принятия.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, дело связано со строительством крытого футбольного манежа около стадиона "Самара Арена". Строительно-монтажные работы по огнезащитному покрытию на объекте были выполнены не в полном объеме и с дефектами. Генподрядчик "Волжский град" за эти работы выплатил субподрядчику ООО "Стрежень" 72 млн рублей.

Генеральный директор АО СК "Волжский град" Сергей Натальчук в беседе с "Волга Ньюс" пояснял, что компания "Стрежень" была привлечена на объект как один из немногих подрядчиков в регионе, имеющих опыт подобных работ.

По его словам, вопросы к качеству огнезащиты возникли в декабре 2023 г. при сдаче объекта испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ), как раз в то время был арестован начальник областного управления МЧС Олег Бойко. Его подозревают в получении взяток от компании, специализирующейся на пожарной безопасности. Тогда на футбольном манеже стали часто появляться представители прокуратуры.

Он добавил, что с конца декабря "Стрежень" в рамках своих гарантийных обязательств за свой счет исправляет выявленные недостатки.

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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