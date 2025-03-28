В ДТП в Шигонах пострадала водитель, не пропустившая авто

В пятницу, 28 марта, в 10:55 в с. Шигоны 42-летняя женщина на Lada Kalina на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу ВАЗ-21104.

Женщина с места ДТП доставлена в больницу.

Полицейские продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.