Пешеход, нарушивший правила, попал под колеса Lada Granta в Самаре

В понедельник, 31 марта, в 21:15 в Самаре 21-летний водитель Lada Granta на ул. Вольской напротив дома 64 допустил наезд на 33-летнего мужчину.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пострадавший госпитализирован в больницу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.