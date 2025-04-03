В Тольятти разыскивают водителя, сбившего мужчину на электросамокате и скрывшегося с места ДТП

Сотрудники полиции Тольятти устанавливают личность водителя, сбившего мужчину на электросамокате и скрывшегося с места ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным ведомства, во вторник, 1 апреля, в 11:40 в жилой зоне возле дома №28 по ул. 70 лет Октября водитель автомобиля (предположительно иномарка белого цвета, седан) совершил наезд на мужчину управлявшего СИМ, который двигался во встречном направлении. После происшедшего водитель авто покинул место ДТП. 33-летний пострадавший самостоятельно обратился в медучреждение.
Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(8482)228-005; 102.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!