В Тольятти разыскивают водителя, сбившего мужчину на электросамокате и скрывшегося с места ДТП

Сотрудники полиции Тольятти устанавливают личность водителя, сбившего мужчину на электросамокате и скрывшегося с места ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным ведомства, во вторник, 1 апреля, в 11:40 в жилой зоне возле дома №28 по ул. 70 лет Октября водитель автомобиля (предположительно иномарка белого цвета, седан) совершил наезд на мужчину управлявшего СИМ, который двигался во встречном направлении. После происшедшего водитель авто покинул место ДТП. 33-летний пострадавший самостоятельно обратился в медучреждение.

Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(8482)228-005; 102.