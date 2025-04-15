Мошенники обманули жительницу Тольятти и взломали ее кабинет на Госуслугах

В полицию Тольятти обратилась 19-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестные завладели ее личным кабинетом на портале Госуслуг и пытаются оформить кредиты, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Девушка, работающая продавцом-кассиром в одном из магазинов, рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонил неизвестный и, под предлогом регистрации в электронной очереди для получения письма, убедил передать ему код из СМС-сообщения и личный страховой номер.
Через несколько минут на телефон тольяттинки стали поступать уведомления с информацией об одобрении заявок на получение кредитов из банковских учреждений, после чего она поняла, что ее личный кабинет попал в распоряжение злоумышленников.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы