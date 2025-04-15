Мошенники обманули жительницу Тольятти и взломали ее кабинет на Госуслугах

В полицию Тольятти обратилась 19-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестные завладели ее личным кабинетом на портале Госуслуг и пытаются оформить кредиты, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Девушка, работающая продавцом-кассиром в одном из магазинов, рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонил неизвестный и, под предлогом регистрации в электронной очереди для получения письма, убедил передать ему код из СМС-сообщения и личный страховой номер.

Через несколько минут на телефон тольяттинки стали поступать уведомления с информацией об одобрении заявок на получение кредитов из банковских учреждений, после чего она поняла, что ее личный кабинет попал в распоряжение злоумышленников.