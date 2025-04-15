Чиновника из Тольятти будут судить за махинации с конкурсом на ремонт дорог

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Центральный районный суд Тольятти отправилось уголовное дело бывшего руководителя городского департамента дорожного хозяйства и транспорта. Его обвиняют в превышении полномочий и препятствовании предпринимательской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.