Чиновника из Тольятти будут судить за махинации с конкурсом на ремонт дорог

В Центральный районный суд Тольятти отправилось уголовное дело бывшего руководителя городского департамента дорожного хозяйства и транспорта. Его обвиняют в превышении полномочий и препятствовании предпринимательской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, по версии следствия, весной 2024 г. Центр хозяйственно-транспортного обеспечения объявило открытый конкурс на ремонт дорог. Руководитель департамента поручил подчиненным занизить в конкурсной документации сведения о количестве исполненных ранее контрактов одному из участников торгов, что привело к победе другого подрядчика. Сумма муниципального контракта составила 100 млн рублей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы