На СВО мог погибнуть бывший замглавы БМСЭ Александр Кудряшов

На этой неделе появилась информация о гибели на СВО Александра Кудряшова. Он ранее занимал должность замглавы бюро медико-социальной экспертизы Самарской области.

По сообщению, которое родственники прислали знакомым Кудряшова, похороны назначены на четверг, 17 апреля. Прощание проходит утром на ул. Борской, далее — захоронение в Куйбышевском районе.

Ранее сообщалось, что на СВО мог погибнуть и бывший глава медико-социальной экспертизы региона Дмитрий Драч. По данным источника Волга Ньюс, 15 января Драч попал под атаку дронов, получил осколочные ранения ног и угодил в госпиталь.

Напомним, по версии следствия, в 2018 г. для нужд БМСЭ Драч приобрел у своей знакомой Элеоноры Калмыковой 10 зданий бывшей кондитерской фабрики на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету составил 280 млн рублей. Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве.

В июле 2019 г. прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Драча. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника. В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ, но дело продолжили расследовать. Кроме того, как утверждал на тот момент депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, у Драча были влиятельные покровители, в том числе в бывшем руководстве Генпрокуратуры. Из-за этого руководство Минтруда РФ отказалось признавать ущерб. Добиться его увольнения удалось после обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В 2021 г. Дмитрию Драчу предъявили новое обвинение — в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть обвинения осталась примерно той же. Кроме Дмитрия Драча, обвиняемым по тому же уголовному делу проходил его бывший заместитель Александр Кудряшов.

В 2024 г. Самарский районный суд назначил Драчу девять лет колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на три года. Кудряшову — восемь с половиной лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на три года. Суд постановил — удовлетворить иск прокуратуры к подсудимым на 283 млн 774 тыс. рублей. Приговор был обжалован. Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляционные жалобы осужденных и их защитников, не нашла оснований для отмены или изменения приговора. Далее приговор утвердил и кассационный суд.