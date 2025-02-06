Экс-глава областного БМСЭ Дмитрий Драч мог погибнуть на СВО

В интернете появилась информация о том, что бывший глава Самарского областного БМСЭ Дмитрий Драч погиб.

По словам блогера Игоря Кондратьева, Драч скончался в военном госпитале, где лечился от полученного ранения.

Напомним, в 2024 г. экс-главе БМСЭ вынесли приговор за злоупотребление полномочиями. По версии следствия, в 2018 г. для нужд БМСЭ он приобрел у знакомой Элеоноры Калмыковой 10 зданий бывшей кондитерской фабрики на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету составил 280 млн рублей. Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве.

В июле 2019 г. прокуратура предложила прекратить уголовное преследование. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника. В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ, но дело продолжили расследовать.

В 2021 г. Дмитрию Драчу предъявили новое обвинение — в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть обвинения осталась примерно той же. В начале 2024 г. экс-главу бюро арестовали. Примерно в это же время покончила с собой его жена.

В том же году Самарский районный суд Самары назначил Драчу девять лет колонии общего режима и на три года лишил права занимать определенные должности. Оспорить этот приговор не удалось. 31 января его оставил в силе Шестой кассационный суд.

По информации СМИ, осенью 2024 г. осужденный Драч отправился воевать в зону СВО.

По данным источника Волга Ньюс, Дмитрий Драч 15 января он попал под атаку дронов, получил осколочные ранения ног и попал в госпиталь. Дальше его след потерялся.