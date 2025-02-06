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Происшествия

Экс-глава областного БМСЭ Дмитрий Драч мог погибнуть на СВО

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В интернете появилась информация о том, что бывший глава Самарского областного БМСЭ Дмитрий Драч погиб.

Фото: Архив «ВН»

По словам блогера Игоря Кондратьева, Драч скончался в военном госпитале, где лечился от полученного ранения.

Напомним, в 2024 г. экс-главе БМСЭ вынесли приговор за злоупотребление полномочиями. По версии следствия, в 2018 г. для нужд БМСЭ он приобрел у знакомой Элеоноры Калмыковой 10 зданий бывшей кондитерской фабрики на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету составил 280 млн рублей. Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве.

В июле 2019 г. прокуратура предложила прекратить уголовное преследование. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника. В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ, но дело продолжили расследовать.

В 2021 г. Дмитрию Драчу предъявили новое обвинение — в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть обвинения осталась примерно той же. В начале 2024 г. экс-главу бюро арестовали. Примерно в это же время покончила с собой его жена.

В том же году Самарский районный суд Самары назначил Драчу девять лет колонии общего режима и на три года лишил права занимать определенные должности. Оспорить этот приговор не удалось. 31 января его оставил в силе Шестой кассационный суд.

По информации СМИ, осенью 2024 г. осужденный Драч отправился воевать в зону СВО.

По данным источника Волга Ньюс, Дмитрий Драч 15 января он попал под атаку дронов, получил осколочные ранения ног и попал в госпиталь. Дальше его след потерялся.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.

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