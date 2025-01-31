16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Кассационный суд оставил без изменений приговор экс-главе областного БМСЭ Дмитрию Драчу В Самарской области будут судить мужчину, организовавшего финансовую пирамиду Тольяттинец нанял киллера за 1 млн рублей, чтобы покончить с экс-возлюбленной, но просчитался Суд над "душеприказчиком" экс-главы кассационного суда Ефанова возобновят после возвращения судьи В суд передано дело о взятках высокопоставленного снабженца МВД

Суды Происшествия

Кассационный суд оставил без изменений приговор экс-главе областного БМСЭ Дмитрию Драчу

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 164
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 31 января, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор Самарского райсуда бывшему руководителю регионального бюро медико-социальной экспертизы Дмитрию Драчу и его экс-заместителю Александру Кудряшову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе кассационного суда.

Напомним, по версии следствия, в 2018 г. для нужд БМСЭ Драч приобрел у своей знакомой Элеоноры Калмыковой 10 зданий бывшей кондитерской фабрики на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету составил 280 млн рублей. Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве.

В июле 2019 г. прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Драча. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника. В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ, но дело продолжили расследовать. Кроме того, как утверждал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, у Драча были влиятельные покровители, в том числе в бывшем руководстве Генпрокуратуры. Из-за этого руководство Минтруда РФ отказалось признавать ущерб. Добиться его увольнения удалось после обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В 2021 г. Дмитрию Драчу предъявили новое обвинение - в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть обвинения осталась примерно той же. Кроме Дмитрия Драча, обвиняемым по тому же уголовному делу проходил его бывший заместитель Александр Кудряшов.

В 2024 г. Самарский районный суд назначил Драчу девять лет колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на три года. Кудряшову - восемь с половиной лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на три года. Суд постановил - удовлетворить иск прокуратуры к подсудимым на 283 млн 774 тыс. рублей. Приговор был обжалован.

Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляционные жалобы осужденных и их защитников, не нашла оснований для отмены или изменения приговора. Об этом сообщали в пресс-службе Самарского областного суда.

Как сегодня пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Шестого кассационного суда, приговор и апелляционное определение Самарского облсуда обжаловали адвокаты. И сегодня жалобы рассмотрели.

"В результате жалобы оставлены без удовлетворения, решения нижестоящих инстанций - без изменений", - пояснили в пресс-службе Шестого кассационного суда.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2