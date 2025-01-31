Кассационный суд оставил без изменений приговор экс-главе областного БМСЭ Дмитрию Драчу

В пятницу, 31 января, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор Самарского райсуда бывшему руководителю регионального бюро медико-социальной экспертизы Дмитрию Драчу и его экс-заместителю Александру Кудряшову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе кассационного суда.

Напомним, по версии следствия, в 2018 г. для нужд БМСЭ Драч приобрел у своей знакомой Элеоноры Калмыковой 10 зданий бывшей кондитерской фабрики на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету составил 280 млн рублей. Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве.

В июле 2019 г. прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Драча. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника. В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ, но дело продолжили расследовать. Кроме того, как утверждал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, у Драча были влиятельные покровители, в том числе в бывшем руководстве Генпрокуратуры. Из-за этого руководство Минтруда РФ отказалось признавать ущерб. Добиться его увольнения удалось после обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В 2021 г. Дмитрию Драчу предъявили новое обвинение - в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть обвинения осталась примерно той же. Кроме Дмитрия Драча, обвиняемым по тому же уголовному делу проходил его бывший заместитель Александр Кудряшов.

В 2024 г. Самарский районный суд назначил Драчу девять лет колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на три года. Кудряшову - восемь с половиной лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на три года. Суд постановил - удовлетворить иск прокуратуры к подсудимым на 283 млн 774 тыс. рублей. Приговор был обжалован.

Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляционные жалобы осужденных и их защитников, не нашла оснований для отмены или изменения приговора. Об этом сообщали в пресс-службе Самарского областного суда.

Как сегодня пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Шестого кассационного суда, приговор и апелляционное определение Самарского облсуда обжаловали адвокаты. И сегодня жалобы рассмотрели.

"В результате жалобы оставлены без удовлетворения, решения нижестоящих инстанций - без изменений", - пояснили в пресс-службе Шестого кассационного суда.