В Красноярском районе юный велосипедист госпитализирован после наезда автомобиля

В субботу, 19 апреля, в с. Красный Яр в 17:50 42-летняя женщина на Chery Tiggo по ул. Пионерской у дома № 43 совершила наезд на восьмилетнего мальчика на велосипеде.

С места ДТП велосипедист госпитализирован в больницу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.