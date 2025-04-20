Пьяная женщина на квадроцикле попала в ДТП в Сызрани, ее пассажир госпитализирован

В субботу, 19 апреля, в 22:25 в Сызрани 33-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения на квадроцикле Wels Thunder на ул. Локомобильная у дома 42 не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП 40-летний пассажир квадроцикла госпитализирован, а водителю назначено амбулаторное лечение.

Техника не зарегистрирована в установленном порядке, сообщает ГУ МВД по Самарской области.