В Самарской области газовиков винят в смерти двух пенсионеров, отравившихся газом

В Похвистнево возбудили уголовное дело из-за смертельного отравления двух пенсионеров угарным газом. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
7 апреля сотрудник ООО "СВГК" выполнял работы по обслуживанию газового оборудования в доме №40 на ул. Кирова. По версии следствия, это привело к утечке газа, из-за которой смертельное отравление получили двое пожилых жильцов.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек").
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы