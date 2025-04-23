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Преступления Происшествия

В Самарской области газовиков винят в смерти двух пенсионеров, отравившихся газом

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистнево возбудили уголовное дело из-за смертельного отравления двух пенсионеров угарным газом. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

7 апреля сотрудник ООО "СВГК" выполнял работы по обслуживанию газового оборудования в доме №40 на ул. Кирова. По версии следствия, это привело к утечке газа, из-за которой смертельное отравление получили двое пожилых жильцов.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек").

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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