В Самарской области газовиков винят в смерти двух пенсионеров, отравившихся газом

В Похвистнево возбудили уголовное дело из-за смертельного отравления двух пенсионеров угарным газом. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

7 апреля сотрудник ООО "СВГК" выполнял работы по обслуживанию газового оборудования в доме №40 на ул. Кирова. По версии следствия, это привело к утечке газа, из-за которой смертельное отравление получили двое пожилых жильцов.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек").