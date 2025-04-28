Александр Бастрыкин дал указание завести уголовное дело о нападении собаки на девушку в Сызрани

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении собаки на девушку в Сызрани.
В соцсети сообщается, что 25 апреля в Сызрани собака бойцовой породы, находясь на самовыгуле без намордника, набросилась на 19-летнюю местную жительницу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что данный случай не единичный, ранее эта собака нападала на местных жителей.
В СУ СК России по Самарской области по данному факту организована процессуальная проверка.
Исполнение поручения о возбуждении уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.