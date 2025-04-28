Александр Бастрыкин дал указание завести уголовное дело о нападении собаки на девушку в Сызрани

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении собаки на девушку в Сызрани.

В соцсети сообщается, что 25 апреля в Сызрани собака бойцовой породы, находясь на самовыгуле без намордника, набросилась на 19-летнюю местную жительницу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что данный случай не единичный, ранее эта собака нападала на местных жителей.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту организована процессуальная проверка.

Исполнение поручения о возбуждении уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.