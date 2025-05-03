Глава СК РФ возмущен возвращением следствия дела о покушении на депутата Матвеева

Александр Бастрыкин считает, что Генпрокуратуре следует вмешаться в дело о покушении на убийство самарского депутата.

Напомним, вечером 18 июля 2024 г. на 9-й просеке Михаил Матвеев и его водитель пытались остановить трех мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили Матвеева по голове.

Всех трех участников инцидента задержали. Изначально уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших в покушение на убийство. В итоге в отношении двух 19-летних уроженцев Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух человек, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений").

Следователи отправили дело в суд, но надзирающий прокурор отказал в утверждении обвинительного заключения. Депутат Матвеев говорил по этому поводу: "По мнению прокуратуры, квалификация дела по статье "покушение на убийство" слишком жесткая, ее надо убрать, оставив "хулиганство". Того, что квалификацию мог оценить суд в ходе судебного заседания, прокуратуре недостаточно".

При этом старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова рассказала Волга Ньюс, что прокуратура усматривает в действиях обвиняемых умысел на покушение на убийство. А дело вернули следствию для устранения неопределенности в обвинении.

"Прокуратура вернула дело на дополнительное расследование потому, что следствие вменило в вину одни и те же действия с разным умыслом — с целью хулиганства, и с целью убийства. Неопределенность предъявленного обвинения может повлечь возвращение судом дела прокурору или повлечь освобождение обвиняемых от ответственности за наиболее тяжкое преступление", — пояснила Ульяна Кудинова.

Сотрудники СК пытались обжаловать возвращение дела следователям, но обжалование решения областному прокурору Сергею Бережицкому не дало результатов. В итоге Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального СУ СК Александру Воеводину добиться обжалования вплоть до обращения к Генпрокурору РФ.