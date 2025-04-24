Самарец перевел на счет лже-брокера свыше 1 млн рублей

В самарскую полицию обратился 54-летний местный житель, который заявил, что стал жертвой мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине позвонил неизвестный с предложением увеличить свой доход на бирже. Он поддался на уловки афериста, не проверил легитимность "брокерской фирмы" и, следуя инструкции злоумышленника, перевел на предложенный счет 1,18 млн рублей.

Спустя время вывести свои сбережения мужчина уже не смог, также как и связаться с "брокером". Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.