Самарец перевел на счет лже-брокера свыше 1 млн рублей

В самарскую полицию обратился 54-летний местный житель, который заявил, что стал жертвой мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Мужчине позвонил неизвестный с предложением увеличить свой доход на бирже. Он поддался на уловки афериста, не проверил легитимность "брокерской фирмы" и, следуя инструкции злоумышленника, перевел на предложенный счет 1,18 млн рублей.
Спустя время вывести свои сбережения мужчина уже не смог, также как и связаться с "брокером". Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы