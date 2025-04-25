"Закладчица" из Сызрани пыталась провезти наркотики в плюшевой игрушке

Полиция Сызрани задержала на Ульяновском шоссе Volkswagen, в котором находилась ранее судимая за кражу 39-летняя местная жительница. Правоохранителей смутило нервное поведение водителя и то, с каким неистовством она сжимала в руках плюшевую игрушку, и они решили ее досмотреть, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские изъяли игрушку и нащупали внутри что-то твердое, а когда вскрыли ее, то обнаружили обмотанный изолентой пакет. В нем находилось 50 свертков с синтетическим наркотиком эфедрон общей массой более 62 граммов.

Женщина пояснила, что купила наркотики в интернете, чтобы с помощью "закладок" перепродать, но не успела — ее задержали.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере".