"Закладчица" из Сызрани пыталась провезти наркотики в плюшевой игрушке

Полиция Сызрани задержала на Ульяновском шоссе Volkswagen, в котором находилась ранее судимая за кражу 39-летняя местная жительница. Правоохранителей смутило нервное поведение водителя и то, с каким неистовством она сжимала в руках плюшевую игрушку, и они решили ее досмотреть, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские изъяли игрушку и нащупали внутри что-то твердое, а когда вскрыли ее, то обнаружили обмотанный изолентой пакет. В нем находилось 50 свертков с синтетическим наркотиком эфедрон общей массой более 62 граммов.
Женщина пояснила, что купила наркотики в интернете, чтобы с помощью "закладок" перепродать, но не успела — ее задержали.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы