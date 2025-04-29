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Преступления Происшествия

Тольяттинец угнал чужой автомобиль, чтобы доехать на нем до дома

ТОЛЬЯТТИ. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Автозаводского района обратился 21-летний тольяттинец, который сообщил, что у него угнали ВАЗ-2106 с парковки у жилого дома. Правоохранителям удалось вычислить угонщика за несколько часов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По камерам удалось обнаружить маршрут, по которому передвигался подозреваемый. Машину нашли в одном из дворов Автозаводского района. Поблизости находился и "угонщик". Его задержали и доставили в полицию.

Задержанным оказался 30-летний тольяттинец, в прошлом судимый за кражу и разбойное нападение. Он пояснил, что хотел доехать до дома и поэтому воспользовался первым попавшемся автомобилем. Мужчина разбил боковое стекло, затем завел автомобиль с помощью замыкания проводов, после чего уехал. Когда он добрался до дома, то сразу же был задержан полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". 

Гид потребителя

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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