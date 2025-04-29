Тольяттинец угнал чужой автомобиль, чтобы доехать на нем до дома

В полицию Автозаводского района обратился 21-летний тольяттинец, который сообщил, что у него угнали ВАЗ-2106 с парковки у жилого дома. Правоохранителям удалось вычислить угонщика за несколько часов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По камерам удалось обнаружить маршрут, по которому передвигался подозреваемый. Машину нашли в одном из дворов Автозаводского района. Поблизости находился и "угонщик". Его задержали и доставили в полицию.

Задержанным оказался 30-летний тольяттинец, в прошлом судимый за кражу и разбойное нападение. Он пояснил, что хотел доехать до дома и поэтому воспользовался первым попавшемся автомобилем. Мужчина разбил боковое стекло, затем завел автомобиль с помощью замыкания проводов, после чего уехал. Когда он добрался до дома, то сразу же был задержан полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".