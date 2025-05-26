Дмитрий Азаров возглавил структуру "Ростеха", курирующую подразделения холдинга в регионах

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возглавил структуру, отвечающую за представительство государственной корпорации "Ростех" в российских регионах и курирующую десятки соответствующих подразделений холдинга, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, Дмитрий Азаров покинул пост губернатора Самарской области 31 мая 2024 г., отработав менее 9 месяцев из своего второго губернаторского срока.

В мае 2025 г. сразу несколько источников "СО" независимо друг от друга сообщили о назначении Дмитрия Азарова на должность руководителя департамента региональных представительств ГК "Ростех". По другой версии, это подразделение называется службой регионального развития или развития регионов. В любом случае речь идет о структуре, отвечающей за представительство государственной корпорации в субъектах Российской Федерации.

Подтвердить эту информацию в ГК "Ростех" изданию оперативно не удалось. Дмитрий Азаров на минувшей неделе не отвечал на звонки и сообщения. На сайте корпорации информации о подразделениях корпорации нет. В архивах можно найти несколько упоминаний про департамент международного сотрудничества и региональной политики, из которого могла быть выделена новая структура.

В информационном ресурсе Rusprofile.ru содержатся сведения о 23 представительствах "Ростеха", в системе "Спарк-Интерфакс" — о 27 представительствах и 2 обособленных подразделениях. Они накрывают значительную часть территории России — от Крыма, Санкт-Петербурга и Архангельска до Владивостока. Есть такое представительство и в Самаре, которое с весны 2025 г. возглавляет депутат Самарской губернской думы Владимир Купцов.