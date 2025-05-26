Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ДТП с автобусом в Тольятти

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг по перевозке граждан в Самарской области.

Напомним, что 26 мая в Тольятти произошла авария с маршрутным автобусом и легковым автомобилем. В результате ДТП есть пострадавшие, в том числе дети.

По данному факту следственными органами СК России по Самарской области организовано проведение процессуальной проверки.

Председатель Следственного комитета поручил руководству СУ по Самарской области возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании.