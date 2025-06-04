Водитель "четверки" врезался в экскаватор под Тольятти

Во вторник, 3 июня, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с участием экскаватора. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 14:40 49-летний водитель ВАЗ-21043 на 12 км дороги Тольятти — Ягодное не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди экскаватор Doosan Solar под управлением 39-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель "четверки" и его 40-летний пассажир. Их госпитализировали.